Questa notte, attorno alle due, a Sinnai, tre auto e una moto sono andate a fuoco. I mezzi erano parcheggiati sotto il piano pilotis di una palazzina in via del Lentischio.

Sul posto i Vigili del fuoco, allertati da una telefonata al 115, con due squadre.

Dopo aver estinto il rogo, hanno messo in sicurezza la struttura e l’area, impedendo che le fiamme si espandessero anche agli appartamenti sovrastanti. Per precauzione, gli inquilini del palazzo sono stati fatti evacuare.

La facciata e le verande esterne del primo e del secondo piano risultano danneggiate.

In corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it