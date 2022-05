La Città Metropolitana di Cagliari ha pubblicato un avviso per la concessione di due aree all’interno del Parco di Monte Claro destinate alla somministrazione mobile di alimenti e bevande. Possono partecipare all’avviso le attività economiche ricomprese nei codici Ateco 56.10 (ristoranti e attività di ristorazione mobile) e 47.81 (commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande).

Un’area è situata in prossimità dell’ingresso del parco, lato parcheggio via Cadello, e ha una superficie pavimentata di circa 50 mq, mentre l’altra è ubicata su una superficie sterrata più ampia lato via Mattei, facilmente raggiungibile dall’ingresso di via Liguria.

La durata della concessione è di sei mesi con decorrenza dalla data di consegna dell’area, rinnovabile su richiesta. Il valore posto a base di gara è di 500 euro per lotto al mese. L’assegnazione avverrà secondo il criterio delle offerte in aumento rispetto alla base di gara e l’esame delle domande avverrà in seduta pubblica. Per partecipare alla gara l’operatore economico dovrà essere in possesso di valida autorizzazione amministrativa e sanitaria per lo svolgimento del servizio ambulante di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica mediante furgone attrezzato o altro mezzo su ruota conforme ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia.

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta e secondo le modalità previste dall’avviso, dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 giugno 2022.

“Ci auguriamo di poter offrire al più presto questo servizio ai numerosi cittadini che frequentano il parco e un’opportunità di lavoro a due attività economiche”, sottolinea il consigliere metropolitano delegato al Patrimonio Alessandro Balletto.

L’avviso è disponibile nell’albo pretorio della Città Metropolitana di Cagliari.

