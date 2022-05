“La società Cagliari calcio smentisce categoricamente la fondatezza di quanto riportato nei giorni scorsi da diversi organi di informazione circa la presunta trattativa in essere per la cessione del club a una holding internazionale denominata Citic Holding IF Group LLC”. La società rossoblù dichiara all’Ansa che non c’è nulla di vero in quanto riportato dalla stampa sportiva riguardo una possibile vendita del club da parte del presidente Tommaso Giulini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it