Oggi, giovedì 26 maggio, dalle 16 l’Aula magna di Sa Duchessa – via Trentino, ex facoltà di Geologia – ospita la presentazione di tre nuove lauree magistrali. I corsi di studio sono focalizzati sulla comunicazione e consentono di specializzarsi in Filosofia e teorie della comunicazione, Produzione multimediale, Innovazione sociale e comunicazione. Ai lavori prendono parte le prorettrici Elisabetta Gola (Comunicazione e immagine) e Valentina Onnis (Orientamento e alumni).

La presentazione delle tre lauree viene curata dai rispettivi coordinatori dei corsi, i professori Vinicio Busacchi (Filosofia e teorie della comunicazione), Antioco Floris (Produzione multimediale) ed Emiliano Ilardi (Innovazione sociale e comunicazione). I docenti sono a disposizione per eventuali quesiti. Con l’occasione vengono fornite anche informazioni sulle opportunità offerte dalle modifiche del piano di studi del corso di Scienze della comunicazione, previste a partire dal prossimo anno accademico.

“L’offerta formativa dell’Ateneo sulla comunicazione, settore in cui si sta investendo molto, adotta sguardi multidisciplinari che attingono dai saperi umanistici, sociologici, filosofici, giuridici e tecnologici, ma caratterizzata anche dalla presenza di laboratori professionalizzanti e da insegnamenti in lingua inglese. Corsi che – spiega la professoressa Gola – forniscono le chiavi per comprendere e gestire con competenza e consapevolezza la comunicazione istituzionale e l’innovazione sociale, i linguaggi e le teorie della comunicazione, la produzione multimediale e audiovisiva”.

