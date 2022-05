Dopo il successo sempre crescente delle prime edizioni e superati due anni complicati dal COVID-19, ritorna “Casteddu Beer”. E tra bionde, rosse e scure, per la tre giorni di domani venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio al Parco della Musica in via Santa Alenixedda, già si preannuncia interessante l’offerta di birre da degustare. Sempre con l’impegno del “bevi responsabile”.

Oggi la presentazione al Municipio di Cagliari. A fare gli onori di casa il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, che ringraziando gli organizzatori dell’evento ha parlato di “ripartenza” e di “esaltazione delle eccellenze made in Sardegna”.

“Casteddu Beer è ispirata dalla condivisione dei nostri maestri birrai della birra artigianale, da mezzogiorno sino alle 24”, ha spiegato Fabio Fenu della Promotion Sardinia, che ha organizzato l’evento. Ma distribuiti in una trentina di stand, dalle 10 del mattino saranno aperte “attività agroalimentari con la promozione dell’olio, del miele, delle confetture, del pane tradizionale, del tonno, della bottarga, formaggi e salumi, del torrone e dolci tipici sardi”. E dalle 7 della sera animazione itinerante, dj-set, live music.

Insomma, “una manifestazione da non perdere”, ha rimarcato l’assessore Alessandro Sorgia a margine dell’incontro con la stampa a cui non ha preso parte per impegni istituzionali concomitanti. “Una ulteriore boccata d’ossigeno per le attività artigianali che hanno subito tantissimi disagi in questi due anni di pandemia”.

Per il titolare delle Attività produttive e Turismo, inoltre “la presenza di turisti che già prima della Festa di Sant’Efisio del’1 maggio e di Monumenti Aperti, sono tornati numerosi a Cagliari, rappresenta una prospettiva incoraggiante per molti operatori e fa ben sperare in un ulteriore consolidamento della ripresa”.

Oltre al Comune di Cagliari che ha concesso il suo patrocinio, questa quinta edizione della Casteddu Beer trova il supporto logistico e organizzativo anche di Confesercenti e CNN Fronte del Porto, rappresentata dal presidente Stefano Lai.

