Sarà la Niu Asset Management srl a gestire, per il prossimo quadriennio, il punto ristoro e l’area parcheggi del Parco Nervi di Cagliari. È di oggi la firma del decreto del presidente che aggiudica la procedura ad evidenza pubblica alla società cagliaritana, prima tra le tre ammesse dalla commissione (insieme a Rnca4 SAS e Settebello Srl), per un’offerta di poco superiore ai 24mila euro annui rispetto al canone base di circa 3mila.

I beni interessati dalla nuova concessione, situati all’interno dell’area inaugurata dall’AdSP lo scorso 30 luglio, sono, nello specifico, una struttura di 95 metri quadri, una superficie scoperta asservita di altri 420, più un’area per posteggi di 250 metri quadri.

La società Niu Asset Management Srl, in base a quanto previsto dal bando, dovrà garantire l’apertura dell’attività per almeno 300 giorni all’anno, la collaborazione con l’AdSP in occasione di manifestazioni pubbliche previste all’interno del Parco, la pulizia quotidiana e la manutenzione ordinaria dei beni demaniali concessi, con differenziazione dei rifiuti.

Considerato il pubblico interesse della concessione per la completa operatività del parco, l’attività non potrà essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza maggiore.

“Come annunciato in occasione della pubblicazione del bando e grazie all’intenso lavoro degli uffici – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – chiudiamo la procedura proficuamente e nel pieno rispetto dei tempi stabiliti. Diamo finalmente la possibilità a degli imprenditori di avviare una nuova attività economica in uno degli spazi più suggestivi del waterfront di Cagliari, quello degli ex magazzini del sale, appunto, e di garantire un servizio pubblico per i frequentatori del parco, dalla scorsa estate punto di riferimento per attività culturali, sociali, sportive e ricreative in generale”.

