Giornata di grandi disagi, quella di ieri, per oltre 30 autotrasportatori che si son visti negare l’assegnazione di una cuccetta per la traversata nottura dal porto di Livorno verso Olbia. Nonostante le prenotazione effettuate dagli uffici commerciali, come riporta L’Unione Sarda, la compagnia Moby ha proposto come uniche alternative i posti in poltrona o il passaggio ponte.

Non sarebbe nemmeno la prima volta, raccontano gli autisti al quotidiano regionale, che lamentano di “essere sempre trattati come passeggeri di serie B rispetto a tutti gli altri viaggiatori”. Già durante la pandemia viaggiavano in condizioni difficili senza poter riposare in vista di viaggi lunghi ore sia in Sardegna che nella Penisola. “Queste situazioni non si devono ripetere”, hanno gridato, esausti, a bordo del traghetto.

