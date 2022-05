In gravi condizioni un uomo di 83 anni di Sedilo che, guidando contro mano, è andato a scontrarsi frontalmente contro un’altra auto che procedeva in direzione opposta. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri sulla ss 131 dcn, in direzione Nuoro.

L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale civile di Sassari in codice rosso. Gli occupanti dell’altra autovettura, invece, sono rimasti illesi.

Sul posto i Vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Ghilarza che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

