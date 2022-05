Per ora sono solo rumors. Ma girano da tempo, in modo piuttosto insistente. Danilo Fadda del Pd, 46 anni, figlio del più noto dirigente regionale del Pd Paolo Fadda, verrebbe indicato come possibile guida della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni comunali.

Il figlio del più noto dirigente regionale del Pd Paolo Fadda è già entrato nello staff del capo di gabinetto del presidente del consiglio regionale, Gianfranco Ganau ed è stato assessore al Personale del Comune del capoluogo nella Giunta guidata da Massimo Zedda.

Nel centrodestra, invece, Paolo Truzzu vorrebbe ricandidarsi per completare il lavoro fatto in questi anni. Massimo Deiana, però, presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna, potrebbe avere altre velleità.

