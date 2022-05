Sicuramente più di uno avrà pensato di scorgere in cielo un enorme oggetto volante non ben identificato. Ma il fenomeno che oggi ha catalizzato l’attenzione di tanti osservatori dei cieli sardi è molto più spiegabile scientificamente. Si tratta infatti di un “alone solare”.

“Alone solare di 22°, oggi davvero molto carino e fotogenico – scrive sulla sua pagina FB il meteorologo Matteo Tidili postando il video dell’evento -. Onde evitare la diffusione di assurde teorie da social, torno a ricordare per l’ennesima volta che si tratta di un fenomeno ottico tutt’altro che raro (anzi è piuttosto frequente) e ha una spiegazione scientifica”.

In pratica, spiega l’esperto, diventato uno dei punti di riferimento per le info attendibili sul meteo, “l’interazione tra la luce del sole e i microscopici cristalli di ghiaccio che compongono la nuvolosità alta e sottile attualmente in transito sull’isola si traduce in una combinazione di fenomeni di riflessione e rifrazione. In particolare, la rifrazione scompone la luce bianca nei singoli colori individuabili nell’anello, dal rosso all’interno fino al blu esterno (oggi particolarmente visibili), mentre la riflessione ne conferisce un aspetto biancastro diffuso. Abbastanza netta inoltre l’area interna all’anello più scura”.

Tradizionalmente gli aloni solari o lunari vengono associati a un peggioramento delle condizioni meteo nelle successive 24 ore, ma non in questo caso: “nell’isola le prossime giornate saranno caratterizzate da stabilità atmosferica e da un sensibile aumento delle temperature che da metà settimana potranno localmente raggiungere i primi 40°C sulle piane interne”.

