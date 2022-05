Il vice Sindaco di Cagliari Giorgio Angius ha ricevuto nella mattina di oggi, lunedì 30 maggio 2022 in Municipio, l’Ambasciatore di Svezia in Italia, Jan Bjorklund. All’incontro, che si è tenuto nella Sala Sabauda al secondo piano del Palazzo civico di via Roma a Cagliari, ha partecipato anche il Console Onorario di Svezia a Cagliari, Corrado Fois.

“Siamo a disposizione dell’Ambasciata, anche grazie al lavoro prezioso fatto dal Console Fois, che è per la nostra Amministrazione un punto di riferimento, per ogni esigenza della vostra comunità” ha commentato Angius. “E questo non solo qualora ci fossero delle difficoltà, ma soprattutto in chiave positiva, in modo da essere da supporto per gli svedesi a Cagliari”.

Sono oltre duecentocinquanta i cittadini arrivati dalla Svezia che abitano in Sardegna e per loro è prezioso il lavoro del Consolato che è in diretto contatto con l’Ambasciata a Roma.

“Ci piacerebbe – ha confermato Jan Bjorklund – poter avviare una collaborazione diretta tra la Svezia e la Sardegna. Abbiamo trovato un Console in gamba che ci sta dando una grossa mano per questi rapporti che ora andremo ad intensificare. E siamo felici di poter finalmente inaugurare, con due anni di ritardo a causa della pandemia, il nostro Consolato Onorario a Cagliari.

