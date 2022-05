Perdasdefogu è il paese con la più alta concentrazione di centenari al mondo. Il paese dell’Ogliastra si è aggiudica per la seconda volta il Guinness World Records. Se nel 2014 lo aveva vinto per la famiglia più longeva del mondo (i nove fratelli Melis avevano totalizzato tutti insieme ben 837 anni), stavolta il primato riguarda l’alta concentrazione di centenari. Otto persone nate e residenti a Perdasdefogu, paese di 1.778 abitanti, hanno infatti già spento le 100 candeline: calcolatrice alla mano, si tratta dello 0,449%, ovvero più di 4 ogni mille abitanti.

I centenari sono Antonio Brundu (104 anni), Bonino Lai (103), Maria Brundu (102), Vittorio Spanu (102), Giovannina Mameli (102), Concetta Melis (101), Federica Melis (101) e il giovane Vittorio Lai, 100 anni appena compiuti.

Come è noto, l’Ogliastra è una delle cinque “Blue zone” al mondo insieme alle isole di Okinawa in Giappone e Ikaria in Grecia, alla penisola di Nicoya in Costa Rica e alla comunità di Loma Linda in California.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it