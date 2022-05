È stato la bandiera del Cagliari di Giulini, se di bandiere si può parlare dopo l’ultimo disastroso campionato. Ha fatto sognare i tifosi rossoblù quando è stato convocato da Mancini in Nazionale. Ora, dopo la clamorosa retrocessione in serie B sarà probabilmente uno dei primi a fare le valige. Stiamo parlando di Joao Pedro.

L’attaccante è il giocatore cagliaritano più richiesto sul mercato e dovrebbe rimanere in Italia perché è attualmente nel mirino di tre club italiani. La prima squadra interessata è il Torino. Urbano Cairo dovrebbe perdere sia Belotti che Brekalo e Joao potrebbe sostituire proprio il “Gallo” nell’attacco granata. Secondo radio mercato, Giulini chiederebbe in contropartita tra i 10 e i 15 milioni di euro e l’attaccante, per trasferirsi sotto la Mole, vorrebbe un ingaggio intorno al milione e mezzo a stagione. Oltre il Toro, le altre pretendenti invece sono la Lazio e l’Udinese. Ma il Torino pare sia in pole position.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it