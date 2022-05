Con una ordinanza emanata ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto l’obbligo, a far data dal 1° giugno 2022 e sino al 31 ottobre 2022, per tutti i proprietari e per i detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché per persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, ad integrazione di quanto prescritto dall’art. 60 del regolamento di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.164 del 13.11.2018:

di munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all’occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;

da versare all’occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti; di riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via.

E’ fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine.

Per gli inadempienti è stabilita una sanzione pecuniaria da 100 a 500 Euro; fatte salve l’eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati.

