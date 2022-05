“È stata un battuta infelice che potevo evitare e che ha dimostrato una mancanza di tatto e di gentilezza. Mi scuso con il bambino, con la famiglia e con tutti coloro che si possono essere sentiti offesi”. Così la conduttrice tv Sara Pinna ha risposto alle accuse di razzismo, dopo aver detto in diretta a un bambino “cercherai lavoro da noi”, in seguito alla sconfitta del Vicenza con il Cosenza.

Scuse accettate dal padre del bimbo e da alcuni gruppi di tifosi cosentini.

“Io stessa sono di origini sarde – ha aggiunto Pinna -, vivo in Veneto per lavoro dei miei genitori, quindi non vi erano in me le intenzioni maligne che mi vengono attribuite dai numerosi commenti sui canali social, molti dei quali hanno oltrepassato ogni limite di decenza e di legge, ma di questo si occuperà nelle sedi opportune la magistratura”.

