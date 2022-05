Dal Comune di Cagliari il messaggio è sempre rassicurante: la gestione dei rifiuti sta migliorando. Ma la realtà è che in città la situazione sta degenerando: spesso i cassonetti sono colmi all’inverosimile e moltissime persone incivili abbandonano per strada l’immondezza e oggetti ingombranti come materassi, sedie e poltrone.

“La gestione dei rifiuti da parte della Giunta Truzzu, si sta confermando un fallimento completo – scrive Valerio Piga (Difensori della Natura), allegando alcune foto molto esplicite che dimostrano il degrado della città.

“Dopo quasi 3 anni, vari quartieri di Cagliari son ormai sommersi di rifiuti e la differenziata è letteralmente fuori controllo. Dagli ultimi dati emerge l’assurdo: le tariffe domestiche non diminuiranno anzi avranno un leggero aumento e quelle non domestiche addirittura le tariffe saranno raddoppiate se non triplicate. Son aumentati i costi dei ritiri straordinari e la Tari ne risentirà sia quest’anno che nei prossimi anni. Oggi ho scattato queste foto, sono impressionanti. Una puzza incredibile, rifiuti di ogni genere abbandonati in ogni dove. Purtroppo, sia l’assessore che il Sindaco continuano ad affermare che la situazione è nettamente migliorata”.

1 di 6

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it