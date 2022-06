“Serve maggiore chiarezza e trasparenza perché la decisione di Enirewind di cedere le quote della Conti Vecchi Spa andava prima di tutto comunicata alla Regione Sardegna, soprattutto dopo che più di un anno fa, nel febbraio-marzo 2021, ugualmente erano state prese decisioni contrarie al mondo imprenditoriale e Istituzionale sardo, come interrompere la fornitura di sale alle 2 imprese sarde per poi venderlo in Spagna, ad un prezzo ribassato”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, che con una interrogazione depositata ieri sera, chiede al Governo la convocazione di un tavolo urgente con la Regione Sardegna e le maestranze sindacali per conoscere il futuro prossimo della Conti Vecchi spa e veder garantito il futuro industriale del sito ma anche la conservazione e valorizzazione dal punto vista storico, culturale e naturalistico.

