Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha ricevuto nel pomeriggio di ieri al Palazzo Civico, il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli.

In Sardegna per curare i vari progetti legati alla diffusione dell’attività sportiva nelle scuole, il presidente Cozzoli ha voluto gettare le basi per il coinvolgimento dei Comuni nelle attività di promozione dello sport.

“Vogliamo scendere in campo nelle città” ha confermato il numero uno di Sport e Salute che ha trovato d’accordo il primo cittadino del capoluogo sardo. “Cagliari è una città dove si possono praticare tantissime attività sportive all’aperto tutti i mesi dell’anno. Stiamo lavorando sulle strutture in modo da poter completare il quadro e allargare la nostra offerta a chi vuole fare attività fisica”.

L’obiettivo della sinergia tra amministrazione comunale e Sport e Salute è quello di far diventare Cagliari città pilota per lo sport, attivando tutta una serie di programma per diffondere le varie discipline già nei più piccoli.

Il coinvolgimento dell’ANCI sarà importante in questa ottica per fare in modo che le amministrazioni locali abbiano il supporto delle istituzioni nazionali nei vari progetti. Uno tra tutti quello che porterà Cagliari ad essere tra le protagoniste della Settimana Europea dello Sport in programma dal 23 al 30 settembre.

All’incontro hanno partecipato anche l’Assessore allo Sport, Andrea Floris e il Consigliere comunale, Alessandro Balletto che sfruttando le sue deleghe nella Città Metropolitana ha allargato il discorso anche agli altri comuni. Per Sport e Salute, oltre al Presidente Cozzoli, erano presenti il responsabile Eventi e Marketing, Lorenzo Marzoli e il Segretario regionale, Stefano Esu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it