La serie B è arrivata come un terremoto che ancora non ha smesso di portare scossoni di assestamento. Il club sembra una maceria. Ancora senza allenatore. Con un organico completamente da ricostruire. Le uniche certezze, al momento, sono il ds Stefano Capozzucca e il dg Mario Passetti.

A loro si affida la società per la prima uscita in pubblico dopo la retrocessione. Lunedì 6 giugno è in programma ad Asseminello una conferenza stampa congiunta dove i due parleranno del futuro.

Non sarà facile. Il clima in Sardegna è tesissimo. E molti tifosi, sempre più strutturati e organizzati, chiedono al presidente Giulini di cedere la mano. In un’escalation che è partita dalle scritte fuori dallo stadio, al tam tam sui social e ora ai cartelli con tanto di fotomontaggio. Cagliari e hinterland sono state tappezzate da costosi poster con l’immagine del clown It nato dalla fantasia di Stephen King su cui è stata inserita la faccia del presidente Tommaso Giulini. La dicitura è sempre la stessa: “Giulini vattene”.

