Ogni anno mancano dalle casse dello Stato quasi 110 miliardi di euro dovuti all’evasione fiscale. Il mancato pagamento dei tributi è, come è noto, una delle cause principali dello stato disastroso dell’economia italiana e hanno come conseguenza l’innalzamento delle tasse pagate dai cittadini virtuosi.

Eppure, come si nota da questa analisi dell’Ufficio Studi Cgia di Mestre, la Sardegna è una delle regioni italiane in cui si evadono di meno le tasse. La maglia nera in questo caso va alla ricca e laboriosa Lombardia con quasi 18 miliardi di tasse non pagate, mentre la nostra isola si attesta a metà classifica con poco più di due miliardi e mezzo di tasse evase.

Se tutti quanti pagassero, le tasse sarebbero meno onerose per tutti.

