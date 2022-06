Anche nella Città metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna cresce l’abitudine ai servizi di pagamenti digitali, grazie all’utilizzo delle oltre 235 mila carte Postepay di Poste Italiane attivate dai cittadini residenti nell’area meridionale dell’Isola.

Le carte emesse sull’intero territorio delle due province raggiungono il 47% delle carte totali attive in Sardegna e costante è soprattutto l’aumento progressivo del gradimento della Postepay Evolution, che oramai supera la quota del 48% sul totale. Dotata di Iban, questo tipo di prepagata consente di effettuare le operazioni tipiche di un conto corrente è usata in modo diffuso sia per una molteplicità di pagamenti digitali come inviare o ricevere bonifici sia per domiciliare le utenze sia per ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione.

I cittadini del Sud dell’Isola dunque seguono l’evoluzione nazionale dei metodi di pagamento orientandosi sempre di più verso il digitale: nell’ultimo anno in Italia sono salite a 2 miliardi le transazioni con le 29 milioni di carte di pagamento di Poste Italiane con un incremento nel 2021 del 29% rispetto all’anno precedente. Hanno inoltre raggiunto quota 9 milioni i portafogli digitali e-wallet. Numeri che testimoniano il ruolo di Poste Italiane quale motore di trasformazione digitale del Paese per una società sempre più “cashless”.

