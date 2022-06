Dall’indagine de Il Sole 24 Ore che misura il benessere per fasce d’età, Cagliari conquista il primato di città metropolitana in cui gli over 65 vivono meglio sulla base di 12 indicatori, ed è leader per speranza di vita a 65 anni (21,7 anni), prima per numero di medici specialisti, seconda per infermieri e ottava per spesa pubblica in assistenza domiciliare.

È inoltre l’unica città metropolitana a posizionarsi sul podio delle tre classifiche, che vedono Aosta sul primo gradino per quanto riguarda il benessere dei bambini e Piacenza in testa per i giovani.

“È un risultato di tutti e per tutti, frutto della sinergia dell’intero territorio, di tutti i comuni della città metropolitana, della Regione, del sistema sanitario, del volontariato e delle imprese” scrive il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu nella sua pagina Facebook..

“Ovviamente” scrive Truzzu “questo risultato non è un punto di arrivo ma bensì un punto partenza, per favorire la crescita delle politiche dell’infanzia e giovanili, consapevoli che alcune criticità come quelle dei tassi di nuzialità e della natalità non dipendono dalle amministrazioni comunali. Cultura, lavoro e innovazione, sono ulteriori obiettivi di benessere e sviluppo che ci poniamo, senza dimenticare storia e identità, valori prioritari dei quali gli anziani sono custodi”.

