“Ieri pomeriggio si è verificato il primo incendio stagionale a Flumini. Un evento annunciato, visto che le sterpaglie riempiono le cunette e i terreni di proprietà pubblica abbandonati a sé stessi nel territorio di Flumini”.

L’allarme è di Daniele Caruso, Segretario Regionale del Movimento Sociale Sardo- Destra Regionale. “L’amministrazione comunale avrebbe già dovuto intervenire per rimuovere le erbacce, non solo per il pericolo di incendi, ma anche per contrastare la proliferazione di zecche che sta colpendo in più punti la Sardegna, anche con casi gravi e mortali di infezioni causate dalla puntura del parassita. Inoltre, la presenza di sterpaglie incolte ai lati delle strade come Via dell’Autonomia Regionale Sarda, Via S’Ecca S’Arrideli e Viale Leonardo da Vinci, riduce o addirittura azzera la visibilità del transito di auto negli incroci, mettendo in grave pericolo l’incolumità di pedoni e automobilisti. Si auspica un immediato intervento del Comune, affinché sia garantita l’incolumità degli abitanti di Flumini e del litorale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it