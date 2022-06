La Smeraldina di Tempio Pausania è la miglior acqua minerale d’Italia. L’ambito riconoscimento, assegnato dalla rivista Altroconsumo, arriva per il secondo anno di fila dopo una serie di esami condotti su 38 acque naturali presenti sul mercato italiano.

L’acqua che sgorga dal Monti di Deu è risultata la più pura e conforme alle esigenze del consumatore. Tra i vari fattori, sono stati presi in considerazione anche la completezza delle informazioni in etichetta – oltre a quelle obbligatorie per legge -, il contenuto di sali minerali, di metalli e di contaminanti, e la presenza di odori anomali all’apertura delle bottiglie.

Per quanto riguarda i sali minerali presenti nell’acqua, Smeraldina ha ricevuto il punteggio di 87 su 100, il massimo tra i vari test effettuati.

