Un bimbo di appena sette mesi è deceduto in seguito a un malore. Il dramma a Oniferi, paese in lutto dopo aver appreso il fatto.

Il personale del 118 è subito intervenuto con una rianimazione di oltre 40 minuti. In un primo momento, il cuore del piccolo ha ripreso a battere, dopodiché è stato trasportato in elisoccorso a Sassari ma, soltanto qualche ora fa, a causa di danni cerebrali, non c’è stato niente da fare.

La comunità si stringe attorno alla famiglia e l’amministrazione comunale per domani ha dichiarato il lutto cittadino.

