Il Cagliari deve ricostruire una squadra quasi da zero dopo la retrocessione in Serie B. Si riparte dal nuovo mister, Fabio Liverani, e dal direttore sportivo Stefano Capozucca. profondo conoscitore del calcio e scopritore di talenti.

Il club rossoblù – secondo quanto riporta il Corriere dello Sport -vorrebbe portare in Sardegna Gianluca Frabotta. Il giocatore potrebbe essere una pedina di scambio per fare arrivare Nahitan Nandez alla Juventus.

Joao Pedro è sempre più vicino al Torino. Il giocatore – spiega Tuttosport appoggiando l’operazione – può essere utilizzato in tutti i ruoli dell’attacco grazie alle sue ottime qualità tecniche: trequartista, prima punta ed esterno.

Alessio Cragno non andrà al Torino: la società granata ha scelto l’ex portiere del Lecce Gabriel. Il Monza resta una delle squadre maggiormente interessate al giocatore. La squadra targata Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è alla ricerca di un portiere per la prima storica stagione in Serie A.

Infine, Giovanni Simeone verrà riscattato dal Verona per la cifra dell diritto di riscatto, fissato a 12 milioni. Le squadre interessate sono Juventus, Lazio, Arsenal e alcune della Liga spagnola.