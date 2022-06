Flop referendum giustizia | A Cagliari vota appena l’otto per cento

In Italia si è recato alle urne circa il 21% degli aventi diritto. Per tutti e cinque i quesiti ha vinto il sì, ma non avendo raggiunto il quorum il risultato è stato inutile