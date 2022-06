All’anagrafe è Kabir Bedi, ma per tutti gli italiani è Sandokan. L’attore indiano, 76 anni, è arrivato nell’Isola per il Filming Italy Sardegna. Terra che lui conosce già da tempo, come racconta al festival: “Sono venuto tante volte e, tra l’altro, qui ho incontrato Audrey Hepburn come ho scritto anche nella mia autobiografia”.

Il legame con il Bel Paese è molto forte, e infatti l’attore bollywoodiano ha chiesto di essere naturalizzato italiano. “Il vostro Paese significa per me tante cose – dice ancora al suo arrivo -. Mi ha dato tanto onore e fama più di quanto mi potessi aspettare. L’immaginazione di Salgari è poi incredibile, non ha limiti. Ogni generazione dovrebbe avere il suo Sandokan, è un tesoro italiano che va preservato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it