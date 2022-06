Poco dopo l’una di questa notte ha perso il controllo della sua auto che percorreva il viale Marconi in direzione Cagliari. L’auto ha deviato la sua traiettoria finendo sul marciapiede e abbattendo 3 installazioni pubblicitarie. La conducente dell’autoveicolo, una 22 enne residente a Quartu Sant’Elena, è stata trasportata in codice rosso (per dinamica) al Pronto Soccorso dell’Ospedale Brotzu. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it