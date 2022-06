Non si placa la morsa di calore su Cagliari per cui si prevedono fino a domani temperature sino a 35°. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per il caldo.

“Tra oggi, lunedì 13, e domani, martedì 14 giugno 2022 – si legge in una nota del Comune – le temperature massime percepite a Cagliari potranno arrivare a toccare i 35°C. Per prevenire gli effetti sulla salute delle persone, il Ministero della Salute con la Protezione Civile nazionale hanno diffuso un nuovo bollettino ondate di calore codice giallo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it