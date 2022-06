Dopo appena una notte trascorsa, il neoeletto sindaco di Perdasdefogu Bruno Chillotti e il candidato consigliere Salvatore Mura son stati oggetto di insulti e ingiurie.

All’ingresso del paese e in piazza Longevità, come riporta L’Unione Sarda, son state trovate delle scritte firmate con una bomboletta spray, che insultano pesantemente i due esponenti della Giunta comunale.

La scelta della piazza, poi, non sarebbe casuale dato che proprio il consigliere Mura ha inviato la documentazione a Londra per ottenere i due Guinness World Record per la longevità familiare e per la più alta concentrazione di centenari al mondo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it