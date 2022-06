Nessuno stalking nei confronti della ex moglie, ma soltanto il legittimo desiderio di occuparsi del figlio piccolo al quale è ovviamente sempre stato attaccatissimo. Si è concluso ieri l’incubo del giornalista cagliaritano Fabrizio Serra, molto popolare sui social per il suo formata online Effetto Serra. Il tribunale di Cagliari lo ha infatti assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” dalle accuse pesantissime avanzate dall’ex moglie Maristella Lecca, assessore a Monserrato.

L’incubo era iniziato cinque anni fa dopo la separazione e le accuse della ex moglie avevano portato addirittura all’applicazione nei confronti di Serra della misura cautelare di non avvicinamento alla casa familiare, che poi era stata revocata durante il processo.

Ieri finalmente l’assoluzione, accolta dal giornalista con un pianto liberatorio subito dopo la lettura della sentenza e poi con un post liberatorio su FB: “Oggi è proprio una bella giornata”.

