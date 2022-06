Potrebbe essere l’italo-peruviano Gianluca Lapadula il nuovo bomber del Cagliari per la Serie B 2022-23. Secondo rumors di calciomercato riportati oggi dal quotidiano L’Unione Sarda, la società di Tommaso Giulini, in procinto di perdere i pezzi migliori a prezzo di saldi, punterebbe all’attaccante reduce dalla mancata qualificazione con il Perù per il Mondiale in Qatar. Lapadula ha ancora un anno di contratto con i campani, ma pare che il nuovo allenatore Fabio Liverani, che ci ha lavorato a lecce, voglia proprio lui. Particolare di non poco conto: Lapadula punterebbe ad un ingaggio non proprio economico: 1,8 milioni di euro a stagione.

