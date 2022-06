E’ stata istituita una taglia di 5mila euro sugli avvelenatori di Marvel, la cagnetta dell’ex attaccante del Cagliari Giovanni Simeone, morta lunedì scorso (leggi la notizia). Il calciatore nei giorni scorsi si trovava a Cagliari per risolvere questioni legate al suo contratto professionale, quando ignoti hanno dato del cibo avvelenato alla sua cagnolina Marvel, un bellissimo esemplare di pastore australiano, che è poi deceduta tra atroci sofferenze. Per questo motivo l’AIDAA, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso l’istituzione di una taglia- ricompensa di 5.000 euro che sarà pagata a chi con la sua testimonianza resa nelle forme di legge alle autorità che stanno investigando permetterà di individuare e fare condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di tale crimine.

“E’ un gesto ignobile e criminale quello di uccidere un cane avvelenandolo, qualunque siano le motivazioni che spingono mani criminali a compiere tale gesto- scrivono in una nota gli animalisti di AIDAA- e tutto diventa ancora peggiore quando le motivazioni sono futili o ancora peggio quando si colpisce vigliaccamente un animale per motivi legati alla professione del suo umano. Mentre esprimiamo la nostra vicinanza a Giovanni Simeone- concludono gli animalisti- condanniamo l’autore del gesto, come essere vigliacco e senza attributi, solo un omuncolo di questa fattura infatti può compiere un simile gesto contro un’anima innocente come era Marvel”.

