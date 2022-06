La conduttrice televisiva Simona Ventura ha ricordato con affetto sui social network don Raimondo Satta, il parroco della chiesetta di Stella Maris, a Porto Cervo recentemente scomparso.

“Lui è Don Raimondo. Per chi, come me, va in Sardegna dal 1987, è stato non solo il custode della #chiesastellamaris, ma anche una persona includente e speciale! Faceva delle omelie mai uguali a se stesse, era empatico e performante. Soprattutto Don Raimondo era accogliente. Per permettere alle tante persone di poter accedere alla #messa, esse non duravano più di mezz’ora (ad un certo punto girava voce che fosse stato ripreso e gentilmente aiutato a darsi una calmata ). Ecco perché, quando vedo che lo si definisce “parroco dei vip”, lo trovo profondamente ingiusto! Lui era il parroco di TUTTI!!! Riposa in pace Don… Noi non ti dimenticheremo mai”

