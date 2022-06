Niente animali a bordo dei camion. Da qualche settimana gli autotrasportatori diretti nell’isola o in partenza dalla Sardegna non possono caricare animali sulle navi Tirrenia e Moby. Ne dà notizia La Nuova Sardegna oggi in edicola. La decisione è stata presa dal gruppo Onorato in seguito alla morte di quattro cavalli per il caldo. I carichi sono dirottati sulle navi cargo.

