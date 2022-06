Tragedia al Poetto di Cagliari. Questa mattina un ragazzo di 38 anni è morto mentre faceva il bagno, probabilmente dopo aver accusato un malore.

Ad ora, come riporta L’Unione Sarda, non si conoscono ancora le cause del decesso. Sul posto si trovano i carabinieri e la guardia costiera. Da quanto si apprende, il 38enne stava facendo il bagno all’altezza dell’Ottagono, quando si sarebbe sentito male.

Il bagnino si è tuffato immediatamente per soccorrerlo e lo ha riportato a riva, tentando una rianimazione. Dopodiché si è proseguito con il personal del personale medico del 118, ma non c’è stato nulla da fare.

