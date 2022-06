Il Comune di Cagliari aderisce alla campagna Together #WithRefugees dell’UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.

Domenica 19 giugno il Bastione di Saint Remy sarà illuminato di blu.

