Misterioso pestaggio, forse per ragioni omofobe, nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia. Un uomo di Selargius, di circa 40 anni, è stato trasportato ieri notte al Policlinico di Monserrato con numerose ferite. Il 40 enne era stato soccorso poco prima della mezzanotte nei pressi dell’area Grandi Eventi, dopo una segnalazione ai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Sul luogo i militari lo hanno trovato a terra, con alcune ferite e una sospetta frattura alla caviglia. Stando al suo racconto, la vittima sarebbe stata avvicinata da un uomo che gli avrebbe chiesto di seguirlo in una zona appartata. Lì però si sarebbe trovato di fronte altre tre persone che lo avrebbero picchiato selvaggiamente, addirittura cercando di investirlo con l’auto. I carabinieri hanno aperto una indagine per verificare la veridicità del racconto e risalire agli aggressori in quanto la vittima sarebbe riuscita a prendere il numero della targa degli aggressori prima che fuggissero.

