Un uomo di 44 anni, Adriano Secci, nato in Germania, è morto ieri sera in un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 19 sulla Strada Statale 387 all’altezza del km 78 appena dopo la galleria. L’autovettura sulla quale viaggiava l’uomo, una Nissan Qashqai, per cause ancora da accertare è uscita di strada travolgendo il guardrail che dopo l’impatto ha oltrepassato l’abitacolo del veicolo.

Quando poco dopo è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito, Secci era purtroppo già deceduto. I soccorritori si sono trovati davanti una scena straziante. I vigili hanno soltanto potuto estrarre il corpo dell’uomo e affidarlo al personale medico sanitario inviato dal 118, per poi mettere in sicurezza del veicolo e la sede stradale. Sul posto anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile del Comando Stazione di San Vito per gli accertamenti e i rilievi di legge.

