Pugni al viso e al corpo, calci al viso, al corpo e alle gambe. Attaccando fin dall’inizio durante le tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna la showgirl sarda Elisabetta Canalis ha vinto sabato sera il match del suo debutto ufficiale battendo ai punti la sua sfidante, la 21enne bolognese Rachele Muratori.

La Canalis, 43 anni, ha dunque trionfato a all’evento “The Night of Kick and Punch – Black tie edition” (La notte dei calci e pugni in abito da sera) che si è svolto sabato alla reggia di Venaria Reale. L’ex velina, che si è cimentata nello stile low kick (pugni al viso e al corpo, calci al viso, al corpo e alle gambe), si era allenata con l’ex campione del mondo di kick boxing Angelo Valente.

