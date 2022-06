Diciotto indagati e discariche abusive sotto sequestro. Il gruppo criminale agiva senza alcuna autorizzazione nell’ex zuccherificio Eridania di via Togliatti, a Villasor. Era diventato ormai il punto di riferimento della zona del Sud Sardegna, Medio Campidano e della periferia nord di Cagliari per il recupero di rame e ferro tramite lo smaltimento di rifiuti.

La maxi operazione “Green Villas”, condotta dai carabinieri della Compagnia di Sanluri si è conclusa da qualche ora. Gli indagati dovranno rispondere di reati ambientali connessi alla gestione illegale e allo smaltimento di rifiuti speciali con appiccamento di incendi di materiali inquinanti, finalizzato al recupero e alla ricettazione di ferro, alluminio e rame.

Si tratta di 7 uomini di origine marocchina, 6 bosniaci, di cui tre donne, e 5 italiani. Per sette di loro è scattato anche il provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Villasor. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati anche nei Comuni di Cagliari, Quartu, Decimomannu, Uta e Isili.

Secondo quanto riportato dall’Arma, i diciotto “avrebbero costituito un gruppo criminale dedito al recupero, alla gestione ed al traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi, nonché al deposito di materiali inerti in aree non autorizzate e alla combustione illecita di rifiuti, nell’ambito di un sistema ben organizzato”.

