Sono ancora fermi i lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale di San Bartolomeo. La struttura del ponte è stata posizionata con le gru lo scorso 19 maggio, ma a distanza di oltre un mese i lavori sono ancora praticamente fermi. A denunciarlo Virgilio Scanu della Fiab Cagliari che ha postato sulla pagina Parliamo di Cagliari una eloquente foto scattata ieri.

“Le problematiche su questa strategica infrastruttura ciclopedonale permangono e l’amministrazione non sa o non vuole affrontarle -scrive Scanu -. La fabbrica di Sant’Anna è ripresa. Così operando, non vedremo la sua realizzazione neanche a Natale, o magari sì, ma non di certo del 2022”.

