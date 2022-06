Monta la polemica sul web per il video del piccolo squalo spiaggiato a Fontanamare, nel Sud Sardegna, postato in esclusiva da Cagliaripad.it. Lo spezzone immortala alcuni bagnanti che cercano di spostare l’animale che boccheggia sul bagnasciuga. Non si capisce bene se lo stiano portando a riva o riportando in mare. In sottofondo comunque ci sono le voci di chi chiede che il piccolo esemplare di squalo, probabilmente un’innocua verdesca, venga prontamente ributtato in mare.

Immancabili le polemiche nelle centinaia di commenti al video. In molti stigmatizzano il comportamento dei giovani, accusandoli di aver strumentalmente utilizzato lo squalo per il bieco scopo di fotografarlo. “I soliti dementi lo hanno tirato fuori dall’acqua per farsi i selfie”, sentenzia con sicurezza un utente FB. “L’hanno portato fuori dall’acqua per farsi i loro fottuti selfie. Vergognatevi!!!!!”, è il tenore di una lunga serie di commenti non proprio lusinghieri verso i ragazzi. “La povera bestia che annaspava è stata tirata a riva per il piacere di fotografarlo mentre soffriva. È maltrattamento di animali”, scrive un altro utente FB. “Bisogna identificare gli autori e perseguirli per maltrattamenti nei confronti di un animale – aggiunge qualcun altro, in un impeto giustizialista -. Ma come si può credere nella crescita dell’uomo quando esistono ancora barbari di questa risma”?

Altri invece difendono a spada tratta i ragazzi. “Ero presente. Si è spiaggiato un bel po’ di volte. Alla fine, si è riusciti a portarlo al largo in salvo grazie a questi ragazzi che sono stati in gamba”, scrive un testimone oculare. “Ma quale selfie, ma non lo vedete che lo sta tirando verso il mare, ma poi un sacco di storie per uno squalo, e se avesse morso qualcuno cosa avreste scritto, animalisti del piffero?”. “Lo squalo Verdesca si era arenato dorso in su sarebbe morto in breve tempo – aggiunge un altro -. Hanno fatto benissimo, lo hanno salvato da morte certa”. “Si vede che si è arenato e lo hanno trascinato e riportato in acqua, questo è il sunto, quanta polemica”, è la chiosa finale.

