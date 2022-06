“Solo attraverso processi di partecipazione e di innovazione sociale sarà possibile dare vita alla solidarietà energetica, sempre più necessaria per le comunità, le famiglie e le imprese della nostra isola. Il processo verso modelli di produzione e consumo più sostenibili è una delle sfide del mondo contemporaneo e la transizione energetica richiede lo sforzo di tutti gli attori (produttori, consumatori e pubbliche amministrazioni) per avviare modelli di consumo improntati a principi di sostenibilità e di tutela delle future generazioni”. Lo ha detto l’assessora regionale dell’Industria, Anita Pili, durante l’incontro “Le comunità energetiche: un’opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio”, che si è svolto a Santu Lussurgiu nell’ambito di un percorso di animazione territoriale.

“Soprattutto in questo periodo di grande crisi economica ed energetica, le ‘comunità energetiche’ rappresentano una valida risposta – ha aggiunto l’assessora Pili –. Perciò, il tema dell’autonomia energetica è al centro del costante confronto tra Istituzioni, anche per realizzare l’abbattimento del costo dell’energia per famiglie e imprese. Inoltre, i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti (in Sardegna 316 su 377) attendono la misura del Pnrr che porterà sul territorio regionale 140 milioni di euro”.

