Cresce in maniera stupefacente il fenomeno della produzione di droga in Sardegna. È quanto emerge dalla relazione annuale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga che fornisce dati abbastanza allarmanti relativi alla nostra isola che registra un +498% di marijuana rispetto all’anno precedente.

Secondo la relazione la cannabis continua ad essere la droga più sequestrata in Italia: due terzi (67,7 tonnellate) di tutta la droga individuata (91 tonnellate).

Rispetto allo scorso anno sono più che raddoppiati i sequestri di droga derivata dalla cannabis: sia di hashish (+113%) che di marijuana (+135%), mentre si è verificata una riduzione del numero di piante sottratte (-27,51%).

