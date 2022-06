Stava prudentemente attraversando le strisce pedonali a piedi, con la bicicletta sul fianco destro. Ma è stato investito da una Renault Clio guidata da una donna diretta verso il porto di Alghero.

Ennesimo incidente ai danni di un ciclista ieri in tarda serata nella via Garibaldi del centro catalano. L’uomo ha fatto un volo di venti metri riportando contusioni al busto e al volto. Immediatamente soccorso, era cosciente. Illese anche se visibilmente sconvolte la conducente della Clio e la passeggera (entrambe anziane). Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia stradale per accertamenti e rilievi.

