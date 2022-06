La Sardegna continua ad essere terra ambita per impianti eolici e fotovoltaici. Ad oggi si contano 181 richieste. Più numerosi i fotovoltaici, ma molto più produttivi gli eolici, che conterebbero quasi 900 pale. Se autorizzati, nel complesso, questi impianti produrranno circa 25.200 Gigawattora all’anno.

Per dare una misura: nel 2019, anno precedente il relativo calo dovuto alla pandemia, la produzione elettrica netta della Sardegna è stata di 12.810 Gigawattora, da tutte le fonti, comprese quelle fossili. Com’è ormai noto quell’energia era già sovrabbondante per i bisogni dell’Isola. Tuttavia, si ipotizza nel futuro una produzione addirittura doppia.

Per i sardi, come ribadito più volte dalle associazioni ambientaliste e dai rappresentanti locali che invece preferirebbero puntare sulle comunità energetiche indipendenti, è una faccenda senza capo né coda. Per chi realizza gli impianti, invece, si parla di ingenti somme di denaro.

La tabella è stata realizzata da Graziano Bullegas di Italia Nostra, sulla base dei dati ricavati dai siti della Regione, delle Capitanerie di porto e del Ministero della transizione ecologica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it