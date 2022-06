In Sardegna si registrano oggi 1808 ulteriori casi confermati di positività al Covid, di cui 1671 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5903 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono stabili a 8, così come quelli ricoverati in area medica che restano a quota 104. Ancora in aumento invece i casi in isolamento domiciliare: 18382 (+787).

Si registra il decesso di una donna di 96 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

