Ieri a Guspini, a conclusione di un’attività d’indagine intrapresa a seguito della denuncia querela presentata da una 49enne casalinga del luogo, figlia della vittima del reato in questione, un 84enne pensionato originario di Gonnosfanadiga, i carabinieri del luogo sono giunti all’individuazione del responsabile del reato.

Hanno denunciato per truffa aggravata un 61enne di Guspini, libero professionista, già in passato denunciato per altre situazioni anomale.

L’uomo, con artifizi e raggiri, aveva indotto la propria vittima a stipulare una polizza assicurativa RCA relativa all’autovettura della figlia, per un valore di 526,81 euro che però, alle successive verifiche si era dimostrata falsa e dunque inesistente. Tanto avevano affermato dalla casa madre i responsabili della società assicurativa coinvolta per le necessarie verifiche.

